El viacrucis del autismo severo

El pasado 2 de abril se conmemoró el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Soy socia de "Un Máis" y de "Autismo Vigo" y este año no he podido ayudarles. Estoy de baja médica por estrés y ansiedad.

Mi hijo es un adolescente que cumple 18 años el próximo 31 de mayo y tiene autismo severo. En casa vivimos 3 personas: mi hija, mi hijo y yo; él tiene muchas rabietas, en ellas actúa como un niño de 2 años, con la fuerza de un hombre de 70 kg. Las puertas de mi casa tienen cerraduras, cuando mi hijo se enfada, mi hija y yo nos encerramos y tratamos de calmarlo con puerta de por medio. A veces lo conseguimos, otras no, y terminamos en urgencias. Tengo partes de lesiones, llamadas al 061, ingresos hospitalarios... Estoy contando "fríamente" lo que estamos viviendo, es muy duro. Mi hijo acude a campamentos y respiros familiares, que organizan profesionales, que saben cómo tratarlo y su conducta es muy distinta a la que presenta en casa. El pasado fin de semana estuvo de respiro en "O Salgueiro" -Autismo Vigo- y su comportamiento fue ejemplar. Estoy en lista de espera desde el 4 de mayo del 2017 (concesión de PIA residencial) para un centro especializado en autismo. En principio había solicitado solo Castro Navas de la Fundación Menela que está en Nigrán, nosotros vivimos en Tui (Pontevedra). Quiero que mi hijo afronte esta nueva etapa de su vida sin perder los vínculos familiares, que los fines de semana esté con su familia. De estos hechos tienen conocimiento el Sr.Presidente de la Xunta de Galicia (le envíe dos cartas), la Valedora doPobo, la Conselleira de Política Social , a la que solicité una cita y me derivó, por problemas de agenda, al Director Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade. Este Sr sí me recibió, fue muy amable; lo que me dijo es que no había plazas y me aconsejó que ampliase la petición a toda Galicia. Hay 4 centros específicos de autismo en toda Galicia, ninguno público, la Xunta financia en ellos plazas públicas. La situación se enquista cada día que pasa, mi hijo sigue esperando ¿hasta cuándo?, su hermana y yo seguimos viviendo este viacrucis cada nuevo día ¿hasta cuándo? ¿tendrá que suceder una desgracia irreparable para que llegue una solución? Vendrán luego las inútiles lamentaciones y se pedirán responsabilidades ¿para qué?, ¿afrontaremos el problema cuando ya tengamos víctimas colaterales? Está claro que las plazas que se ofertan son manifiestamente insuficientes. ¡Por favor, creen más plazas, doten más recursos. Los afectados y sus familias los necesitamos ya, sin demora! Que las buenas intenciones y las buenas palabras se acompañen de hechos que eviten situaciones que, en cualquier momento, pueden desembocar en males irreparables.