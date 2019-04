Tasa injusta

Con mi carta quiero hacer público lo que considero una gran injusticia, dado que soy propietaria de un galpón de uso agrario y garaje (como consta en el catastro) y desde hace quince meses el Concello de Rianxo pretende cobrarme la tasa de basura del mismo (con atrasos incluidos), cuando yo ya pago por mi domicilio y no es lógico que pague por un galpón; además, hay cientos que no pagan. Además, me han descontado el recibo de mi cuenta bancaria sin yo haber dado autorización, lo que incumple la normativa legal europea. Para pagar consto, pero para arreglar la pista que lleva a mi casa parece que no, pues tiene un bache enorme y un asfalto deficiente. Además, debo bajar y luego subir una gran cuesta para tirar la basura, lo que me es agotador a mis 83 años, y no ponen un contenedor cercano a mi casa, cuando el camión de la basura pasa por delante.

Aprovecho para agradecer a la Valedora do Pobo (a la que recurrí) y a su equipo el trabajo que realizan.

Y ante la injusticia que se está cometiendo conmigo, me anima pensar que ante las próximas elecciones puedo decidir con mi voto en quién deposito mi confianza para que trabaje en favor del pueblo durante los próximos cuatro años.