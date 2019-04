Supuse (ignorante que soy) que al tener ciertas enfermedades te atenderían mejor, pero no.

Paso a relatar una historia increíble, pero que sucede a menudo, por lo visto.

Bien, pues después de estar ingresada en ese maravilloso hospital que para algunos es el Álvaro Cunqueiro, después de pelear por que me dieran el diagnóstico en papel firmado: "esclerosis múltiple" que tardaron un año en dármelo y que me hacía falta para alguna gestión.

Después de estar un año sin medicación y después de haber pasado dos años del ingreso, la médica de fisioterapia del Meixoeiro y la médico de Neurología del Cunqueiro están pendientes de que me hagan una resonancia magnética para saber si me pueden poner unos nuevos tratamientos y estoy esperando que me llamen para hacer la RM. Desde el mes de septiembre del año pasado que fui a consulta sigo esperando.

Mientras, tengo que ir al Nicolás Peña para tomar un tratamiento y hacer análisis para prevención del tratamiento que me van a hacer.

Mientras, estoy haciendo rehabilitación con un fisioterapeuta neurológico pagándola yo, o sea particular.

Llamo a un teléfono así como diez veces, ya que no lo cogen. Al final, sí lo hacen. Es un número en el que dan cita para hacer RM y dicen que me llamarán para hacerla a finales de febrero o principios de marzo.

A día de hoy no me llamaron. ¿Qué pasa? Todo esto después de ir varias veces a Atención al Paciente y de hacer reclamaciones.

A quien corresponda le informo que de seguir así ya no hará falta ningún tratamiento ni nada.

¿Sigo con la rehabilitación o me llamarán para la resonancia?

¿Para qué son las campañas de vacunación, las campañas de detección precoz, las campañas de que en Galicia hay una buena sanidad si a la hora de la verdad no hay control de nada ni de nadie o son muy lentos!

Espero sus noticias.

A todo esto estoy segura de que si se tratara de algún familiar de alguien con "poder" el problema ya estaría resuelto. Y eso es lo malo e injusto.

Por cierto, donde mejor te tratan, es decir tienen más consideración, es en el Hospital Nicolás Peña y en Neurología del Meixoeiro.