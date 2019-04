Mi encuentro con Cristo Resucitado se produjo tras la noche oscura del alma, cuando el corazón desgarrado por el dolor que conlleva la decepción de personas que eran de mi plena confianza se transforma en capacidad de perdonar a quienes me han malherido. El amor del Resucitado penetró en mi corazón, en el que ya no tiene cabida la amargura ni el resentimiento, y ha sanado mi pasado herido, invitándome a renacer. Así, lo marchito ha vuelto a florecer, lo entumecido ha vuelto a fluir. Me encontré con Cristo Resucitado cuando me abandoné en Dios, puse mi confianza en Él, que me asegura que el mal no tiene la última palabra, que la vida siempre vence sobre la muerte.

Solo cuando somos desbordados por la fuerza de la resurrección entendemos que las casualidades son solo aparentes, que nuestras experiencias han sido una caricia que Dios nos manda para decirnos que nos ama y que sigue confiando en nosotros.

El encuentro con Cristo Resucitado fue posible a través de la gracia de Dios y de la intermediación de seres humanos, de "ángeles", de "luces cercanas, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra travesía" (Spe salvi), que me han hecho entender que Cristo camina conmigo porque mora dentro de mí y que solo Él, que comparte mis heridas y que me ha amado hasta el fin, puede sanarme y transformar mi interior.

Solo tras el paso por el desierto, tras el Viernes Santo, podemos entonar el aleluya pascual.