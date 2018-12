Al conselleiro de Sanidade

Muy señor mío, soy consciente de que tenemos una sanidad de lo mejorcito de Europa. De eso que no le quepa la menor duda a nadie. Hospitales, médicos y personal preparadísimos profesionalmente. A mi señora le acaban de hacer una intervención de cardiología en el Álvaro Cunqueiro de alto riesgo. Le han cambiado la válvula mitral -la aórtica-, repararon la tricúspide, le eliminaron un ventrículo y, de paso, le han retirado el cable del primer marcapasos que tenía hace muchos años. Gracias a Dios todo ha salido como estaba previsto.

Ahí es donde se puede ver que tenemos muy buenos profesionales. Pero todavía tenemos mucho que mejorar. Verbigracia: yo el día 2 de noviembre, no sé por qué, algo me ha saltado en la espalda que todavía no se ha podido diagnosticar. He acudido a Urgencias ya tres veces y lo único que han hecho es darme antiinflamatorios, hacerme una radiografía que en la cual poco se puede ver en estos casos. Después de 18 días que llevo como un perro con rabia, deciden enviarme al traumatólogo Este tarda 8 días en verme. Una vez ya visto, decide que se me haga una resonancia y unos pinchazos en todo el brazo izquierdo del cual tengo paralizados tres dedos. Me solicita ya también la rehabilitación. ¡Pues muy bien!

La resonancia no sé lo que tardará, pero temo que vaya para largo. La rehabilitación está prevista que me vean el 12/2/19. Yo desesperado opté por solicitar una consulta en un centro privado. Lo que está fallando y ocasionando un gasto descomunal es la falta de medios en los ambulatorios. En la mayoría de estos lo único que hay es los (RX), que todavía se utilizan para muchas cosas. Yo sé muy bien que el estado no tiene dinero para dotar de ecógrafos a todos los ambulatorios, pero si calcula los gastos que ocasionamos al Sergas con ingresos en los hospitales; quizá a la larga sería mejor ir pensando en la dotación de estos aparatos. Hombre, yo creo que si un médico especialista lo tiene en su casa no creo que sea tan caro para el Sergas, digo yo.

Lean en FARO del 24 de noviembre de 2018: "Las carencias en la atención primaria cuestan 200 millones en hospitalizaciones. Sanidad cifra en 25.400 los ingresos anuales de pacientes gallegos que se podrían evitar si se mejoran los diagnósticos y control en los centros de salud". Otro problema que afecta mucho a las personas mayores es la rehabilitación. Recuerdo muy bien que yo para que me dieran un mes de rehabilitación he tenido que esperar dos años largos. Cuando me llegó el turno lo primero que pregunté fue: ¿cómo es posible que hayan tardado tanto en atenderme? Respuesta: solo estamos dos para atender todo Redondela y Pazos de Borbén. Y la preferencia la tienen los pacientes que están trabajando. Jo?

Estoy totalmente convencido de que aquí lo que está fallando es la falta de gestión. Necesitamos gente muy preparada para llevar la sanidad. A mí no me vale que la Xunta sea del color que sea, eche mano de un militante de su partido para gestionar la sanidad de Galicia. Hay que contratar profesionales de verdad en gestión. Un médico puede ser muy profesional como médico, pero como gestor puede ser una mierda. Ahí está el problema de la sanidad en Galicia.

Florindo López Diz