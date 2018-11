Enamorada de un proyecto educativo

Que gran ser humano. Nos ha dejado. Me gustó una frase de una familia: "Ha dejado huérfanos a muchos niños". Lo he podido comprobar en mi hija, fue alumna suya, su llanto, su tristeza. Su hijo no está solo en su tristeza, he hablado con más padres y los niños están tristes por su ausencia. Su marido, otro gran ser humano que conoce el pulso de la vida, ese pulso que cuando está nos permite ser con el antes, ahora y después y al mismo tiempo darnos a lo que nos rodea.

Rita Galeotti, italiana, afincada en Galicia, enamorada de un gallego, de un proyecto educativo, hoy, tus alumnos y las madres y padres de tus alumnos te lloran porque nos dejaste. Un inconsciente del valor de la vida te sacó de la carretera según parece, cuentan los medios, pero, ¿quién no ha sido joven e inconsciente? Así que todos somos culpables, pero tu pérdida nos hace más fuertes y más conscientes y al mismo tiempo inocentes seres deseosos de que la vida siga, como dice tu marido ese pulso ese bum, bum.

Descansa en paz, aunque suene a tópico te lo mereces, porque trabajaste mucho en esta vida por lo que amabas. Dondequiera que estés estoy seguro de que sigues amando. Ha sido una gran suerte haberte conocido. Gracias.

*En nombre de los padres y madres de alumnos del colegio O Pelouro