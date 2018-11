No es lo mismo, descosido Cosidó

"2. El Senado insta a prohibir cualquier fundación o asociación que exalte o glorifique el nazismo, fascismo, comunismo, y todas aquellas ideologías populistas que fomenten el enfrentamiento entre ciudadanos"? 3. Seguir protegiendo los valores fundamentales de nuestra Constitución del 78." (Enmienda del PP a la moción 66/000138 del PSOE)."

En dicha enmienda no se hace referencia alguna al franquismo. España no es Alemania, como, tampoco, Italia o la antigua URSS. En Alemania rigió el nazismo; en Italia, el fascismo; y la URSS ha desaparecido. En Alemania el nazismo fue ilegalizado, como en Italia, y sus creadores no han sido ni son exaltados y sus restos yacen en el olvido. En las repúblicas que antaño conformaban la URSS hoy rigen democracias parlamentarias, y en ellas hay representantes comunistas. Aquí, por el contrario, Franco sigue siendo exaltado o glorificado por ciudadanos del franquismo sociológico. Su tumba es lugar de peregrinaje, se ofician misas en su memoria, se organizan manifestaciones pro franquistas, no exentas de violencia, en las que se exhiben símbolos nazis y fascistas. No se debe olvidar que fue un gran simpatizante de Hitler y Mussolini el propio Franco. A Hitler le remitió una carta plagada de elogios el 3.06.1940; otra similar a Mussolini, el 30.01.1943. Muestras de gratitud al apoyo prestado en la Guerra Civil.

¿A qué ideologías populistas se refieren? Se adentran en un concepto difuso que siempre se ha usado para descalificar al adversario. ¿No existen conservadores, incluso ultraderechistas, populistas? Es cuestión de observar las promesas electorales. Si hay en España hay populistas, identifíquenlos. Aceptado el que la demagogia es santo y seña del populismo, en toda nuestra reciente historia el PP ha dado muestras de demagogia, que, luego en sus etapas de gobierno, la enterraba bajo el eufemismo del sentido común, gobernar para todos los españoles, y, sobre todo, para la troika europea capitalista. Igual que lo que ha hecho, su contrario, el PSOE.

En España franquismo y comunismo han sido protagonistas antagónicos en la Historia de España. En Europa el comunismo luchó en contra del nazismo y fascismo. Durante el franquismo no había más oposición organizada que la del PCE. Nuestra democracia algo le debe. No solo luchó para su advenimiento, sino que contrajo muchas renuncias en el Pacto de la Transición. Pacto que dio origen a una Constitución, de la que se les llena la boca de agua a los del PP. Uno de los padres de la Carta Magna fue Jordi Solé Tura, miembro a la sazón del PSUC. En un mitin coloquio celebrado en Ourense, con motivo de las elecciones generales de 1982, relataba las reticencias al texto por Alianza Popular, cuna del actual PP. AP fue fundada por exministros de la dictadura. Contiene, pues, ADN franquista. Asúmanlo públicamente cual iuris et de iure, y déjese de zarandajas, señor Cosidó. No confunda el culo con las témporas.