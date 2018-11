¿Soy feminista?

Soy una estudiante de 21 años y vivo en una contradicción. Me considero feminista, me manifiesto para la igualdad de la mujer y lucho contra los micro machismos de mí día a día. Aun así, cada vez que salgo a la disco y ponen canciones de reggaeton, no tengo miramientos para ponerme a bailar como si no hubiera mañana. A la mañana siguiente, para pasar la resaca miro películas como Figuras Ocultas (una película de la lucha de las mujeres negras a la NASA) y así reconciliarme con mi yo luchador y feminista. Ahí, mi contradicción.