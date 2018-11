El flamante ministro del interior, don Fernando Grande-Marlaska, lleva tatuada en su muñeca derecha la frase Ni pena ni miedo, cuyo poético y bello origen me permito omitir porque no viene al caso. Bien, creo que esta semana he descubierto lo que verdaderamente significa para él. Tras tomar posesión de su cargo y llenarse la boca de alabanzas hacia los funcionarios de prisiones, reconocer su ninguneo por parte del gobierno saliente y comprometerse a escucharles, su actuación respecto de este colectivo ha sido ordenar su represión manu militari. Entiendo entonces que la frasecita, en su caso, representa la ausencia de pena por las víctimas de la violencia por él ordenada y la falta de miedo a unas consecuencias que sabe casi nunca alcanzan a los políticos.

La respuesta del gobierno Socialista, Obrero y Español, del que forma parte destacada, a las reivindicaciones de los trabajadores de Instituciones Penitenciarias durante los últimos días ha sido: violencia desmedida, agresiones gratuitas, multas, amenazas y coacciones al derecho a la huelga de los trabajadores. Como miembro de este maltratado colectivo de funcionarios del Ministerio del Interior, quiero agradecerles a todos los implicados su coherencia, su compromiso con la palabra dada y sobre todo su respeto hacia los funcionarios de prisiones. Gracias presidente Sánchez, gracias ministro Marlaska, gracias secretario general de Instituciones Penitenciarias Ortiz, por ordenar uno y consentir los otros la violencia gratuita. Gracias a los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas afectadas (todas excepto Cataluña) y a los subdelegados en cada provincia por cumplir con la fe del converso las órdenes del gran jefe de Madrid. Gracias a los jefes y miembros de cada operativo por ejecutarlas con saña (ver imágenes en cualquier medio de comunicación), y sobre todo gracias a los mandos de cada centro penitenciario por no hacer nada por evitarlas y en algunos casos, alentarlas. Debemos agradecérselo especialmente a estos últimos, pues, aunque no lo parezca, también son funcionarios de prisiones. Lo dicho: muchas gracias a todos por tratarnos como si fuésemos peligrosos delincuentes. Espero que no olvidemos esta lección.