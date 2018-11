¡Qué pena de país...!

Les podrá parecer extraño, pero estoy escribiendo estas líneas y no encuentro el calificativo adecuado para describir la situación que estamos viviendo en España, como sufridores necesarios, desde la más ruin impotencia. En mi personal soledad, pensaba titularlo: "Qué asco de país", pero me parecía muy atrevido (aunque tenga el derecho de pensarlo). Ya nos llegaba suficientemente con todos los problemas que había, que también nos preocupamos de "resucitar" viejos fantasmas. Después de cuarenta y tres años en el "olvido", mediante el efecto llamada, Franco sobrevuela las más retorcidas mentes de una izquierda que juega con la sensibilidad ciudadana y esgrime como arma política la memoria histórica (que yo creo necesaria, pero sin "mezclarla" con la posibilidad de voto). Permitimos la presencia de etarras en las instituciones, no le ponemos coto a un grave problema social que va en aumento como es la violencia de género, escogemos a los jueces a nuestro gusto y manera.Como diría un gallego: "Manda carallo". No voy a decir lo que pienso sobre el final de mi pobre país, pero ante unas expectativas tan catastrofistas, nada bueno.

Sería necesario hacer una importante limpieza, aunque solo sea pensando en una juventud que viene pisando fuerte para hacerse un hueco y lo que le estamos dejando es un "agujero negro", ese mismo color con que afrontarán su inmediato porvenir. Ellos, los jóvenes son quienes han de cambiar cuanto antes viejos vicios y regenerar una política que se nos ha ido de las manos, podrida en sus raíces por una corrupción que ha llegado a los límites menos insospechados. Su esfuerzo traerá como fruto un nuevo país en donde impere la igualdad, el empleo y por extensión unas decentes pensiones. A ésta nueva generación hay que recordarle que la coherencia, la limpieza y la honradez deben ir de la mano para poder triunfar.