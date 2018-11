La caravana de la desesperación

"El mundo está mucho mejor que hace veinticinco años, 1.250 millones de seres humanos ya no son pobres gracias a nuestros principios de propiedad, de libertad, de seguridad jurídica, de desarrollo económico sostenible" (Pablo Casado, cumbre del PPE en Helsinki).

Mientras peroraba este político, 5.000 hondureños marchan a pie, desde su país hacia los Estados Unidos, huyendo de la pobreza a la que les marginan los que detentan la minoría acumuladora de la riqueza, de la inseguridad por una desorbitada violencia, de conculcación de los derechos humanos, en un marco de economía de desarrollo intensivo enfocada primordialmente en el monocultivo del plátano y del café en poder de multinacionales. Enemigo de las cifras, como soy, cuando se habla de vidas humanas, confrontarlas me desasosiegan. Pudiera acudir a fuentes de organizaciones no gubernamentales.

Solamente quiero apuntar un dato que proporciona el Banco Mundial, un organismo de marcado signo liberal y conservador. Según el mismo, desde 1987 a 2017, la cifra de pobreza más absoluta, quienes disponen de 1 dólar o menos al día, en el mundo, pasó de 1.200 millones a 1.500 millones.

Es decir la pobreza se incrementó en 300 millones. Si ello es así, existe incremento y no disminución, y cuantificar una disminución de 1.250 millones, francamente, yo no entiendo la fuente estadística de la que ha bebido este novicio de la política neoconservadora.

En alguna otra ocasión ya he escrito sobre Honduras. Allí transcurrió mi infancia; allí encontramos el pan del que carecíamos en la España de la posguerra. Guardo recuerdos imborrables de aquellos catrachos generosos, acogedores. Y me duelen sus penas irredentas, por cuanto, nunca ha sido dueños de su propio destino. Sino marcado siempre por Washington, para quien América Latina es su patio trasero. Cualquier atisbo de independencia política y económica, ayer era traumatizada por golpes militares; hoy, por elecciones fraudulentas. Se llegó a bautizar su capital Tegucigalpa, como Tegucigolpe. Hoy, aparte de las bases militares yanquis existentes en Palmerola y Misquitia, se construye una plataforma en la costa caribeña, la que será la mayor base militar USA en toda América Latina. "Honduras, portaviones de USA", así la bautizó Fernando González-Camino, ex embajador de España en ese país, en su obra "Alta es la noche", texto que recomiendo a quien esté interesado en Centroamérica. En Honduras la pobreza representa el 68% de su población.

Recuerde Sr. Casado que la tasa de pobreza en España es del 22,3%, y somos el tercer país de Europa en desigualdad social, por detrás de Rumanía y Bulgaria, empatado con Lituania.

Y en España, desde hace 25 años se vienen aplicando fórmulas económicas liberales. En esos 25 años, el PP ha gobernado 17. Un Sr. Casado ebrio de altivez, cual un álter ego de J.M. Aznar.