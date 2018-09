La realidad que supera la ficción

-Es serio doctor, me preocupa que sea hereditario y pueda transmitirse a mi hijo y así de generación en generación.

De frente, con bata blanca desabrochada y cara de atención, con un boli entre los dedos, frunció el ceño y asintió.

-Si me disculpa -puntualizó el doctor-, yo le explico -se acomodó y prosiguió-. La realidad es que usted, señor, fue un obrero fracasado toda su vida y a estas alturas es el remedio peor que la enfermedad. Pero en lo que respecta a su hijo, ahí sí le podría diagnosticar. En primer lugar, una buena educación. Colegios privados, nada de pública; de seguro que aprenderán menos, incluso, pero todo se valora más cuando hay que pagar. Y que no coja un libro jamás, la enseñanza está sobre valorada. Que se divierta, que se despreocupe. Él, no usted. Llévelo a practicar deporte. Que se relacione con gente de nivel, de pasta. Y luego, cuando sea adolescente, ya va viendo si le tiene mano para el fútbol o no. Y en caso de que lo vea flojo, sálvelo rápido y que tire más hacia el artisteo o la política. Si ve que llega a ser un influencer, con muchos seguidores y que marca tendencia y tal, déjelo proseguir, pues todo rebaño necesita un pastor. Pero si lo ve zopenco y le quiere asegurar un futuro sostenible y de calidad consígale un escaño en un partido político del montón. Y fiestas. Juerga y caviar como un campeón. Sobre todo fiestas. Que se haga el interesante, da igual que no tenga idea, lo importante es ser amigo de quien es amigo del que sabe hacer las cosas. Y ya tendrá la vida resuelta y un futuro...

-Entiendo -asintió cercenando la conversación estupefacto-, pero ¿y si por desgracia tiene que acabar limpiando escupitajos con un estropajo, que me aconsejaría que le dijese?

-Haber estudiado.