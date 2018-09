Instituto Santa Irene & "ecologistas"

Quisiera hacer una llamada de atención de algunos que se llaman "ecologistas" que amparados en las redes sociales dan opiniones gratuitas, sin aportar nada y sin dar la posibilidad de rebatir sus argumentos, si es que los tienen. Yo les invito a que den sus opiniones razonadas en medios como este periódico, con la firma correspondiente, para poder contestarles. Esta introducción tiene su justificación a raíz de algunos comentarios sobre una carta que escribí y que les comento a continuación.

El día 27/08/2018 me publicaron este periódico una carta al director titulada: "El Instituto Santa Irene es una pena, no se ve", cuyo contenido básico era una propuesta de saneamiento de la arboleda existente en el frente del instituto, mejorar el cierre perimetral, y estudiar un alumbrado de la fachada. Por las informaciones recibidas, considero que la propuesta presentada ha tenido bastante aceptación.

También ha habido en redes sociales comentarios de algunos seudoecologistas cuya única opinión es que a los "árboles no hay que tocarlos", sin ningún razonamiento que lo justifique. Pienso que para dar una opinión de un caso concreto hay que reconocerlo, seguro que no saben que están haciendo bueno el libro de Alfonso Ussia: "Manual del ecologista coñazo".

Invito a los vigueses a que analicen y den su opinión sobre el estado de la arboleda que ocupa todo el frente del Instituto Santa Irene, que parece que no se ha saneado desde que se plantaron los árboles.

Quiero decirle a estos "ecologistas críticos", que incluso insultan en redes, que los árboles hay que cuidarlos, y la mejor forma de hacerlo es sanearlos, sustituyendo los que están enfermos y los que molestan por otros nuevos, y a los que están sanos hay que realizarles las necesarias operaciones de poda, para que tengan un crecimiento lógico y ordenado, además de potenciar su función de embellecimiento de los espacios públicos, evitando que parezcan una selva urbana por su crecimiento desmedido por falta de atención.

Para dar a conocer esta propuesta, además de contar con la difusión de mi carta, que amablemente publicaron en su periódico, he tratado de contactar con el alcalde, solicitando una reunión a través de la página web del ayuntamiento, con objeto de comentarle personalmente mi propuesta.

A día de hoy no tengo noticias de la reunión que he solicitado y, dado mi interés en que esta propuesta se estudie y se tenga en cuenta, he enviado una información completa con apoyo fotográfico al programa "Vigo de cerca", de Localia, para que en su programa de TV se difunda, sea comentada por el alcalde y nos dé su opinión a todos los vigueses.

Desconozco a qué organismo u organismos le correspondería oficialmente considerar y abordar este tema: Alcaldía, Xunta, etc. En principio, mi único interés es que a nivel local el alcalde de Vigo, como representante de la ciudad, conozca, estudie y tenga en cuenta esta propuesta en la futura remodelación de la Plaza de América.

Pido a los lectores que si consideran que esta propuesta mejora la fachada del instituto, y todo el entorno de As Travesas, traten de hacer llegar su opinión y comentarios por los medios que estimen conveniente; creo que nuestra ciudad lo merece.