Es penoso y patético que los que han vivido la Guerra Civil y el Franquismo se dieran un abrazo en la Transición y hoy, 43 años después, los que no la han vivido se dediquen a levantar muros, desenterrar el pasado, provocando enfrentamientos. En definitiva, dividir España sembrando el odio.

¿Por qué y para qué? ¿Quizás porque no tienen un proyecto para España? ¿Quizás para tapar todas las irregularidades que están sucediendo?

Consecuentes, consecuentes con lo que predicaban... como que no... "los políticos que viven en chalés son peligrosos, no saben coger el transporte público", contradicciones que demuestran, una vez más, que somos esclavos de nuestras palabras. ¡Cómo cambian las cosas!... ¿verdad?

Por supuesto que con su dinero puede hacer lo que le dé la gana, ¡solo faltaría!

Carmen Montón tiene que dimitir por su máster, Máxim Huerta tiene que dimitir por su "supuesto fraude fiscal", Concepción Pascual, idem de lo mismo por ese "gol" que le metieron, las bombas, donde dije "digo, digo ahora diego", y su "supuesto plagio" por el que amenaza a periodistas y medios de comunicación.

¿Y quieren sembrar el odio?... No les perdono, no les perdono que me hagan perder la pasión y la fe en la política. ¿Dónde está la ética?

Sube el recibo de la luz, entre otras muchas cosas. Y pienso que podría solucionarse con que ustedes, tan solidarios y preocupados por el bien social, empezaran dando ejemplo para ayudar a reducir el gasto público.

Rebajen sus sueldos. Eliminen la pensión vitalicia. Revisen los sueldos de todos los alcaldes. Retiren los coches oficiales, hay demasiados. Seguro que me queda algo más. ¿Sembrar el odio?... El odio hace la mente más peligrosa y es una emoción inútil.