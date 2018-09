Matar ou comer

Será matar ou seguir co benestar dalgúns porque moitos non teñen nin para comer, fáganse ou non as corbetas. A estes "do cambio" (que cambio?) acórdalles agora que hai xente que non come e a solución é matar a quen xa nace sen futuro, abocado a unha guerra producida polos de fóra...Pouco se perde, non si, Kichi, alcalde de Cádiz? Mellor iso que facer barcos de vida que sirvan para rescatar inocentes, ou que limpen o mar, ou renovar a vella frota pesqueira. "Se non os facemos nós, faranos outros"seique dixo este alcalde, nunha liña acorde co PP e PSOE. Pois logo, aproveitade para meter o cazo... Total, xa o fan todos.

A señora Robles, e no seu momento Morenés, terá que responder diante dos tribunais por vender armas a ditaduras feudais, armas que usarán contra os máis inocentes, como os nenos iemenís. Diante desta ignominia, non queda outra que o bloqueo económico mundial, non a baixada de pantalóns nen o axeonllamento a estes asasinos. Logo nos estrañamos de que vítimas de estos masacres se veñan inmolar ás nosas rúas e leven por diante o que atopen ao seu paso. Non teñen nada que perder. Xa o perderon todo. O dito: gatopardismo, cambiando para que todo siga igual.