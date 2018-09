Efectivamente, los números no mienten pero sí las personas que los utilizan a su gusto y medida siempre que les conviene. Pueden ser positivos o negativos. Yo que ya tengo una edad siempre pensé que los positivos eran buenos y los negativos malos, pero esto para algunos no es así. Pueden ser negativos y buenos y positivos y malos. Ejemplo: hace pocos días salieron las cifras del aumento del paro y del descenso de los afiliados a la Seguridad Social. Esto que yo considero que es malo, resulta que no debe de ser así puesto que nadie, ni gobierno ni representantes sindicales etc., etc., han salido a la calle. Cuando estos dos datos eran positivos aunque no todo lo bueno que deberían resulta que no eran buenos, eran malos y la culpa la tenía el malvado gobierno, pero los actuales deben de ser buenísimos porque todos se quedaron callados.

En un país en el que las cifras del paro son las que son -las mayores de la eurozona (salvando Grecia y Portugal) pero que por otro lado multiplicamos por varias cifras el número de políticos, altos cargos, diputados, asesores etc., etc., al resto de la eurozona-, deberíamos plantearnos que ese número no nos vale y que nos cuesta mucho dinero mantener tal aparato estatal no eficaz. Esto no se soluciona con mas gasto y subidas de impuestos, haría falta que fueran efectivos reales y no ficticios. No nos llega con que nos cuenten películas, queremos números, números verdaderos.

Salió la noticia de que no se cubrieron las plazas necesarias en la enseñanza por el número de suspensos en la oposición. Esto es más grave de lo que pensamos, porque quiere decir que nuestros universitarios no salen suficientemente preparados: Aquí tenemos más números, ¿cuánto nos cuesta sostener esas universidades?¿qué número de personas salen suficientemente preparadas (excluyamos a los de los másters que llega a ser una vergüenza nacional que esto suceda en una universidad pública)? ¿seguirán pensando algunos que lo mejor es lo público?

¿A dónde va a parar el dinero que nos cuesta todo eso, si no es a donde debiera, servicios públicos de primera línea? Yo esto me lo esperaba pues sé por experiencia propia que en algún departamento de la administración con el que yo tengo que lidiar siguen sumando 7+1=1, a pesar de todas las pruebas aportadas por mí, que mantengo que son 8, pero esa es otra historia que saldrá a la luz pública si nadie lo remedia en un corto número de días.