"Master and Commander"

Como decía un buen amigo mío: ¨Es buena persona; no roba, no mata?¨. Supongo que bajo ese prisma la inmensa mayoría de nosotros somos buenas personas, aunque tan solo sea de palabra, omisión y, gracias a Dios, no por obra. Aún así no solo los que obran el delito, si no, todos los qué de palabra, y sobre todo por omisión, somos culpables por permitir que cada vez proliferen más los lobos que están dispuestos a lo que sea para tratarnos como atemorizados borregos. Porque cuando la mayoría de un país, la mayoría de un planeta, está desesperada por mantener la economía familiar a flote alimentando la proliferación de grandes fortunas, no hay tiempo ni energías para cuestiones referentes al bajo perfil de nuestros supuestos líderes. En cualquier caso. Ser un buen ciudadano, no debiera consistir tan solo en obligarnos a votar cuando las estadísticas son favorables, no por méritos propios, si no por haber enterrado a la competencia en infinidad de acusaciones.

Que seguramente puedan ser reales? Ser un buen ciudadano es el que es capaz de hacerse cada día mejor no de hacer cada día peor a los demás. Como haría un buen comandante antes sus tropas.