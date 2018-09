Mi curso de gallego

Querría aclarar un par de cosillas personales, por si le importan a alguien; luego diré por qué.

En el curso de gallego que hice hace unos 30 años (ese que te piden para acceder a cualquier trabajo) casi no asistí a las clases. ¡Y era presencial! El gallego no me gustaba, se me daba fatal; y tenía muy poco tiempo. En el examen me las vi un poco negras. Me salvó que lo hice a la vez que una prima mía, que me sopló alguna cosilla.

Otra cosa. En mi carrera de Farmacia, en el examen práctico de Botánica, no tenía ni idea de la plantita que me dieron para clasificar. Me parecía un helecho, nada más. Pero justo abrí el libro de clasificación por la página en la que había un dibujo igualito a mi planta ("Blechnum Spicant"). Lo puse, entregué el examen y saqué nota. Total, que tampoco lo clasifiqué yo solita. No sé si la nota fue justa.

¡Ah! En el examen de conducir (también hace unos 30 años), tuve otra "ventajilla", porque me tocó aparcar justo delante de mi casa; acera que conocía perfectamente, porque había practicado ahí mil veces con un coche prestado. No le dije nada al examinador, que me aprobó sin dudarlo.

Supongo que todas estas "irregularidades", a las que en su momento no di ninguna importancia -pero que ahora parecen ser delitos-, invalidan toda mi carrera profesional posterior: mi licenciatura, el doctorado, la especialidad y 30 años de trabajo intenso. ¡Ah! Y el carné de conducir. Las cosas están así: es lo que vemos a diario.

Adelanto todo esto por si a alguien se le ocurre alguna vez darme un cargo o un puesto de confianza. Para que se retracte de entrada. Yo no aguantaría ni un minuto ese acoso inmisericorde a que se somete continuamente a los personajes públicos, buscando los trapos sucios de toda su vida pasada. Todos hacemos cosas mal. Pero todos tenemos también derecho a la fama. Y la fama -una vez que se pierde- cuesta muchísimo recuperarla.

Las famosas frases evangélicas: "Tratad a los demás como queréis ser tratados"; "Con el rasero que midiereis se os medirá". Siguen siendo lemas perfectos para la convivencia. Y si los medios de comunicación y todos nosotros nos los aplicáramos, no gastaríamos nuestro tiempo destrozando la vida de la gente.