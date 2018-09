Unas cobertas y unas bombas que nos califican

Estamos fabricando unas corbetas y unas bombas para Arabia Saudí, país que la ONU declara que no respeta los derechos humanos, y que las va a emplear contra Yemen, país africano del tercer mundo, donde las bombas que caen del cielo están matando a civiles inocentes. Y estos son hechos comprobados por Naciones Unidas.

España se debate entre la honradez de no vender estas armas dejando de recibir los millones de euros correspondientes, o venderlas con el consiguiente beneficio en euros y puestos de trabajo.

Este es un gran dilema, y como no podemos hacer a las dos cosas a la vez, la gente está dividida en dos bandos, sobre todo cuando piensa en los puestos de trabajo que se pueden perder.

Con cierta lógica algunos, y sobre todo los afectados por los puestos de trabajo priorizan estos, y dicen: véndase, y hay otros, a los que llaman peyorativamente "los buenísimos", que están por la decencia de no venderlas.

Las dos partes tienen sus buenas razones y hay que escoger entre vender ganando puestos de trabajo aunque se pierda alguna vida lejana, o perder estos puestos y ganar vidas. Si estas vidas fueran de españoles o del primer mundo no habría duda, no se venderían, pero son yemeníes, y quiénes son esos, acaso alguien conoce a algún yemení. Pasa algo si cae una bomba más o menos. Es que acaso no las pueden conseguir por otros medios.

Esto me recuerda aquella la fabula de: Si Vd. aprieta este botón se volverá millonario, pero tenga en cuenta que morirán 400.000 indios. Para conocernos mejor, el juego ficticio que proponemos consiste en averiguar cuáles de nuestros conocidos y nosotros mismos apretaríamos, o dejaríamos de apretar este botón. Al conocer como somos calmémonos y no nos flagelemos, pues la culpa no es nuestra, la naturaleza hizo depredadores y así actuamos.