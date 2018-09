¡Pobre PP de Pontevedra!

Cada día estoy más convencido de la poca disposición que demuestra la clase política en general para mejorar cualquier situación. La lucha consiste en llegar al puesto y, a partir de ahí, a descansar que el esfuerzo ya ha dado sus frutos.

Con un mínimo seguimiento de algunos de los componentes del equipo municipal del Partido Popular en el Concello de Pontevedra podemos llegar a una clara y contundente conclusión: "Qué más da quién venga, para lo que va hacer". Cuando hay una baja, y antes de su sustitución, hacemos honor al refrán: "Otro vendrá que bueno te hará". Estamos confirmando la baja calidad intelectual y profesional de quien se incorpora y, desgraciadamente, este es el caso. Y el más suspicaz añadiría: si no vales para otra cosa, concejal.

Me vienen a la memoria aquellas críticas que recibía quien ocupaba la responsabilidad de partido en Pontevedra hasta hace pocas fechas, aquellos inútiles discursos que siempre tenían una respuesta, qué raro era que no llegara al insulto y a la humillación. A él me quiero dirigir: "Querido amigo, desde su 'retiro' prepare papel y lápiz y vaya apuntando. Va a saber usted lo que es nadar y guardar la ropa".

Ignoro cuántas veces ha sudado trabajando, pero le puedo certificar que "el otro" no se estira ni para dormir y siempre ha tenido como recordatorio aquella frase bíblica: "Ganarás el pan con el sudor de? el de enfrente". A quienes dependan de las genialidades de "el figura" que busquen un catecismo (que alguno aún queda) y se pongan a rezar.