Galicia 2030

El pasado día 10 de septiembre pude leer en el Decano las declaraciones del presidente de Gobierno sobre el horizonte temporal en el que sitúa el nuevo modelo de Estado para nuestro país, en ellas, fijaba este en el año 2030.

Con independencia del modelo de estado que cada uno de nosotros tengamos en la cabeza, hay un punto en el que seguro coincidimos. Este país llamado España, no se puede permitir el tamaño de estado que actualmente soporta. Dieciocho parlamentos, un senado, cincuenta y dos diputaciones y un insostenible número de ayuntamientos, muchos con menos de 500 habitantes. En esto, insisto, seguro que estamos todos de acuerdo y coincidimos en que hay que reducir el tamaño de semejante monstruo devorador de impuestos. Unos dirán que sobra de aquí, otros de allí, pero en lo que creo que coincidimos, es en que,para sobrevivir, de algún lado tenemos que quitar.

Llegados a este punto, nos vemos obligados a volver a sentarnos, como ya antes hicimos brillantemente, y llegar a acuerdos que permitan un país sostenible a largo plazo y por consenso, que no por imposición. Las cosas son así y, negarlo solo vale para prolongar esta situación que a nadie beneficia y lo único que hace es dar vida y argumentos a los radicales.

Este nuevo modelo de Estado, en el que habrá que contentar a todos desde la unidad territorial y el respeto mutuo y, desde luego la concordia, nos veremos obligados a modificar, no solo la Constitución, si no también el resto de leyes que nos rigen, Código Civil, Penal, Mercantil, Laboral y Fiscal. Hacerlos breves, justos y, sobre todo, comprensibles para los ciudadanos, cosa que hoy, desde luego, no sucede. Si queremos que los ciudadanos respetemos y acatemos las leyes de motu proprio, es imprescindible que las percibamos como justas, universales y equitativas.

Me consta que este abandono de nuestra zona de confort asusta, irrita o tranquiliza, según se mire a unos u otros. A mí, personalmente, me aterra, y les diré por qué.

Ante un hipotético estado estructurado en base a sus autonomías, ¿Qué papel jugará Galicia en él? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles nuestros débiles? ¿Cuáles son nuestras fortalezas y cuáles nuestras debilidades?

En la actualidad nos enfrentamos a una tremenda amenaza que sobrevuela sobre todas las demás. Una población envejecida y en continuo envejecimiento, acompañada de una hemorragia de jóvenes que emigran en masa hacia lugares en los que pueden encontrar el futuro digno que aquí se les niega. Si esto ya no sucede en otras autonomías y zonas de Europa, algo estaremos haciendo mal.

Nuestras fuentes de riqueza a través de los recursos naturales, llámense, agua, viento, madera y energía están en manos foráneas y declarando ingresos y beneficios en otras comunidades, mientras en la nuestra pagamos más por esos recursos que quien ni los tiene ni los genera.

Nuestra capacidad para atraer empresas e inversiones está gravemente deteriorada en beneficio de otras zonas y países que, simplemente hacen las cosas mucho mejor que nosotros y que hace ya mucho tiempo entendieron que las disputas políticas tienen límites y fronteras.

Las desigualdades territoriales, eterno gran problema de este país, en Galicia se están incrementando y potenciando de forma tan grosera como injusta, invirtiendo donde es menos necesario y en donde esas inversiones tienen una mínima tasa de retorno.

El sector lácteo agoniza, como el agrario. Las empresas emigran. Para la pesca solo se prevén más y más reducciones de toneladas, tanto de flota como de capturas. Seguimos sin una sola política clara y planificada para garantizar el que, en mi opinión será el más preciado de los bienes, el agua, suficiente por sí sola para garantizar inversiones.Es más, se utiliza como instrumento político contra zonas concretas, en lugar de apoyarse en su tremendo potencial para promocionarlas. Los sectores forestal y energético, en los que somos potencia, ya no generan valor añadido en nuestra comunidad, pero sí donde no lo producen. Las condiciones laborales se deterioran cada día más y qué decir de los autónomos o esas empresas que, para sobrevivir se ven obligadas a cruzar la raya.

Créanme que quiero ser optimista, pero no encuentro el camino y cuando lo busco, lo que me viene a la cabeza es aquella famosa frase que Sir Winston Churchill dijo a su pueblo asolado por la guerra, "es bien cierto que todos navegamos bajo la misma tormenta, pero también lo es que no todos vamos en el mismo barco".