El balcón de mi vivienda en calle Venezuela me ha permitido ver desde sus cimientos la construcción comercial de El Corte Inglés. Y como fue siempre calle apéndice de la calle Venezuela, la mejora urbana humanizadora me parece una decisión excelente; lo que no puede ser es que un contrato de esta naturaleza sea "sine die". Yo creo que cuando se levantaron las catedrales de España tenían un principio y un final. En la citada mejoría de nuestra calle no se adivina una fecha que se dilata hasta el incomodo, pues ni la complejidad y su ridícula dimensión de la obra requiere una burlesca atención, y sobre este punto desearía que la lectura de esta carta, que siendo personal es extensible en la intención por toda la gente que la ocupa, la considerara pertinente y acortara en tiempo lo que sin duda era necesario algo más que una cosmética. Y esto solo tiene un remedio: deseo de hacerlo. Y acabada la obra, podamos disfrutar del otoño. Pero otoño está a trece días y las elecciones a nueve meses. No es pedagogía política elogiable ni argumento sustancial que se inicien obras en cuantía sin contar con el personal necesario, porque aunque aparenta contentar a todos resulta que disgusta y revienta la pureza de intención por su insufrible durabilidad.

La calle Venezuela, toda ella, está endiablada para disfrute de la misma. La fiesta de su terminación en absoluto ha de condicionarse a un calvario porque no encajan causa y efecto por su desproporcionalidad.

Es innegable que si hace alusión a esta carta, el hecho de realizar muchas obras al mismo tiempo se reduce el personal obrero a la hora de distribuirla, pero del mismo modo que esperé cincuenta años, más de cincuenta años sin que se preocupara de esta calle, podríamos esperar tres meses más, pero sabedores que cuando iniciasen su mejoría tuviera un tiempo apropiado. Entiendo que el vecindario pensará lo mismo con el parque infantil en la calle del mismo nombre.

Estoy convencido que al día siguiente de leerme, veré desde el balcón a diez obreros (hoy, lunes, no veo a uno solo) apurando su final.