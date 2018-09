Han dejado de soplar los vientos de cola

Los vientos de cola que nos han permitido crecer al 3 por ciento durante los siete primeros meses ya no soplan con tanta fuerza. El precio del petróleo está al alza, los tipos de interés van a subir, la crisis de las economías emergentes vuelve a ser una amenaza. Es el contexto menos favorable para tener un Gobierno débil como el que tenemos. Las reformas de fondo para mejorar nuestra productividad, nuestro sistema formativo y nuestra capacidad competitiva no se van a hacer. Y como en realidad estamos en un largo periodo electoral, es muy fácil que la política de gasto esté más encaminada a conseguir votantes que a afrontar la nueva situación. ¿Por qué no se acorta el periodo convocando nuevas elecciones? ¿Qué no le interesa al Ejecutivo? Puede que al Gobierno no, pero tal vez si a los españoles.