Pablo Casado: ¡Mira que equiparar las víctimas con los verdugos! Uno se alzaron y ejecutaron, los otros a verlas venir.

No puede haber dos varas de medir: la memoria histórica se ha hecho para memorizar los flagrantes atropellos y no parar la reconciliación que no es apta hasta que una vez por todas se reparen los asesinatos cometidos por el dictador; sus procesos injustos, la total reparación social, económica y moral y de todo tipo que sufrieron los vencidos, que continúan sus valientes seguidores que jamás olvidarán.

Nada de nada, hasta que los defensores del franquismo dejen de serlo y en un momento determinado, si hace falta ilegalizándolos, multándolos, y se acabó con la permisividad y la tolerancia.

Ya está bien de majaderías, tonterías y muchas cosas más que heredamos de la derecha española.

Solo por eso Casado con todo mi ímpetu para que en las municipales y en las generales, tengáis el mínimo apoyo.

El PP es la derecha más recalcitrante y nada nuevo aporta al desarrollo del país.

"O cambiáis el chip o estáis condenados al ostracismo"