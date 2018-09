Acaba de chegar o recibo da luz, que xa está cargando na miña conta, por importe de 93 euros.

Aparte da cantidade, que como dicía o outro, "chégalle de carallo", so polo gasto normal dunha casa na que viven dúas persoas, o que máis me chama atención é que o consumo de enerxía supón 47 euros, o resto son impostos e outras caralladas verbigracia: potencia contratada, 26 euros; imposto de electricidade, 4 euros; alquiler de equipos de medida e control, 1 euro, máis o 21% de IVA que incrementan a factura noutros 16 euros.

É decir, ó paso que vamos, imos ter que alumearnos con velas, xa que isto non hai quen o ature, e xa non quero pensar na conta que me suporá a chegada do inverno, cando se lle añada a calefacción.

E, por riba, aínda hai que escoitar como algún piden máis impostos para que poidamos estar, din, tan ben coma en Suecia, a que poñen sempre coma exemplo.

Pero o que non nos contan é que alí teñen soldos de arredor de 6.000 euros, como nos refiren algúns que para alá foron e xa non pensan voltar.

Vivimos nunha terra de ladróns, na que os pícaros de turno viven de cine, traballando o menos que poden e aínda así non están contentos.

Calquera día voume deste país, no que cada vez deixan os que dirixen o cotarro e disfrutan de tódalas mamandurrias que cada día van creando para vivir eles e os seus amigos a base de ben.