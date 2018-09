El valor social de los saberes populares

"Un sencillo campesino aspiraba a que el mayor de sus hijos hiciera una carrera universitaria. Lo consiguió y, además, con una alegría añadida: el chico eligió la carrera de Ciencias Biológicas.

Cuando se encontraba en el último curso pasó, una vez más, las vacaciones de Navidad en la casa paterna.

Con el fin de colaborar en la construcción del Belén familiar, un día salió al monte para recoger musgo.

Le sorprendió mucho que en pleno invierno unas plantas de romero estuvieran en flor. Regresó raudo para informar a su padre de lo que consideraba una anomalía de la naturaleza; también pensó en escribir un artículo para una revista científica. Tras recibir la noticia, el padre le dijo: "¿Para qué te ha servido hacer la carrera de Biología? Te habría ayudado más conocer alguno de los refranes de la sabiduría popular.

Por ejemplo, romero en flor y moza por casar siempre has de encontrar".

El primer comentario que se me ocurre es que, en este caso, un saber popular en forma de refrán ha sido más útil que un saber científico (la Biología). El refrán es una breve sentencia de origen popular que expresa un pensamiento moral, o una enseñanza.

El saber popular es el modo común y espontáneo de conocer, que se adquiere en el trato directo con las cosas y con las personas.

Es el saber que llena nuestra vida diaria y que se posee sin haber sido buscado o estudiado, sin aplicación de un método (J. Babini). Yo, nieto mayor de un gran abuelo, me encuentro, me vienen a la mente, con mucha frecuencia, refranes que demuestran que era un hombre de mucha sabiduría, a mí me sirven y los suelo utilizar hasta en conferencias y sin ningún rubor.