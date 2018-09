Una brisa de septiembre y un amor de verano

"Espera. No sé hablar de amor, solo querer" pensaba hacia mis adentros con la intención de contarlo sin poder hacerlo. En frente, una cara risueña de una jovenzuela universitaria de pelo color caoba con las piernas cruzadas me dedicaba una de esas miradas cariñosas y ñoñas que tanto habíamos compartido este verano.

--En un par de días regreso a Madrid, me comentaba su futuro de esforzarse otro nuevo año lectivo a rematar los estudios de grado. Te voy a echar un poco de menos, reconoció, tímida.

La mayoría de la gente relajada de la terraza, bajo el sol agradable y una brisa que amenizaba la situación, eran ajenas a los sentimientos que poco a poco discurrían entre nosotros como el agua de un vaso roto.

-Hubo cariño, agregué de soslayo, nervioso y perdido.

-Sí, pero...

-Bueno, asentí consciente mirando la 1906 de tercio que casi sin tocar estaba-, quizá nos veamos alguna vez.

-Difícil, sentenció-. "Difícil", resonó como un eco en mi.- Es el último año y con el proyecto de fin de grado y demás, seguro he de estar bastante atareada-, se acercó a su caña y le dio un sorbito-. Pero, ¿y tú? que no paras de trabajar- sonrió con aquellos dientes blancos. Sonó su móvil y toda su atención se disipó. Contestó sin demora y al minuto se levantaba de la silla y sin colgar, se despidió con un guiño tan precioso como el color de sus ojos, y me rozó sutilmente los labios en un beso que desapareció por la sequedad del ambiente y del calor. "Lindo", me susurró al oído. Se dio la vuelta y se marchó.

Y, recordando el cariño compartido de un amor de verano que ya se iba caminando lejos, le pedí a la camarera la cuenta y colocando el Faro de Vigo en su sitio sobre la barra, me fui.