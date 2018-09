Charlotadas

El pasado día cuatro en el Teatro Nacional de Cataluña, se estrenaba la obra: Monólogos Irrelevantes de Torra, ante un público enfervorizado de independentistas. El presidente de la Generalitat pronunciaba un insensato mitin, cargado de una importante dosis de irresponsabilidad y lleno de provocaciones.

Todos sus comentarios me recordaron al famoso "Macario", pero con la única diferencia que el "ventrílocuo en funciones", que lo manejaba era su admirado jefe Puigdemont. Este embaucador de masas debiera saber que vivir en una democracia conlleva aceptar las normas de la Constitución, de lo contrario tendrá que verse cuanto antes ante los tribunales de justicia para dar cuenta de su irracional proceder. Pero yo me pregunto: ¿Dónde están quienes tienen que "llevarlo"?... Mucho me temo que quienes tienen que denunciarlo al TC, no tienen mucho interés, sino todo lo contrario, no vaya a ser que tiren de la manta y queden al descubierto los "acuerdos ocultos" a los que han llegado en el tan cacareado Pacto de Investidura.

Unas manifestaciones de tal gravedad como las referidas a negarse a acatar las sentencias que correspondan a los líderes del procés y afirmar que va abrir las cárceles, son suficientes para no pasar un segundo más en libertad. Este "caballero" no da punta sin hilo. Sabe de la debilidad institucional del Gobierno al que se enfrenta, a cuyo presidente le pilló con el paso cambiado su llegada al poder, y sus mínimos conocimientos para afrontar tamaña empresa. Contra la violencia pronósticó triunfo y a partir de ahí se le multiplicaron los problemas. Sin programa y una mínima representación parlamentaria está en una constante campaña electoral, gobernando a base de decretos y abusando de rectificaciones en cada caso.

Desearía equivocarme, pero vaticino una Diada y un 1 de Octubre cargados de violencia que, puede acabar como el rosario de la aurora.