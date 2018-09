Las playas caninas

Acabo de leer con mucho interés la carta publicada en su diario sobre la polémica que suscita la presencia de perros en la playa de la Calzoa en Coruxo. Los argumentos de dicha carta vienen a culminar los aportados por otros vecinos (bióloga incluida) durante el fin de semana coincidiendo con la manifestación de los vecinos (14, bióloga incluida).

El primer argumento que se esgrime es el de un estudio del Colegio de Veterinarios de Valencia que viene a decir que las heces de los perros tienen parásitos y que estas heces deben ser recogidas por los dueños. El caso es que efectivamente las heces de los perros (como las de los humanos) tienen parásitos y deben ser recogidas (como la de los humanos). Digo esto porque en las playas donde no están permitidos los canes (todas menos una) veo pañales de bebés, compresas y algún que otro ser humano duchándose con Palmolive. Debe ser que a esta señora no le importan los patógenos humanos (por cierto, muchísimo más peligrosos y abundantes) ni tampoco le parece antihigiénico que los humanos aprovechen que el agua les cubra hasta la cintura para echar un "pisín". Le ahorraré al lector más detalles escatológicos.

El segundo argumento que este colectivo de vecinos aporta es de una bióloga que, ¡oh casualidad!, es vecina de la zona de la presencia de los perros, justamente en "su" playa (la de estos vecinos), afecta al ecosistema y a la presencia de aves, algunas de ellas en peligro de extinción. ¿Pero de verdad se puede dar un razonamiento más ridículo? Lo que afecta a las aves, señores míos, son las casas de hormigón y cemento a pie de playa que no es que incumplan una recomendación del Colegio de Veterinarios de Valencia, sino que incumplen la Ley de Costas flagrantemente; lo que afecta a las aves son las cañerías que van a dar al Río Lagares y toda la contaminación lumínica, ambiental y biológica que generan esas viviendas alegales.

Así que, por favor, si estos señores (bióloga incluida) han visto su playa particular invadida, que lo digan directamente: "Alcalde, queremos nuestra playa vuelva a ser particular otra vez", y ya está. Pero, de verdad, con argumentos así lo único que consiguen es que cada vez acudan más perros a su playa solo por el mero de hecho (y derecho) de hacerles ver, precisamente, que no es "su" playa.

A modo de sugerencia esto se arreglaría si los perros pudiesen acudir a cualquier playa como pasa en todos los países de la UE que asumen que los perros muestran muchísima más educación para el ser humano que algunas personas.