Cantos recordos vivín este fin de semana no concerto da casa da torre que leva Teresa Paris.

Eu xa viña emocionado da xunqueira, do emblemático torneo, eu chámolle o caramelo do grupo Casa Paco 81, do que organiza Gene Muiños coa colaboración do concello. De estar cos meus rapaces nas finais e na entrega de medallas e acerqueime o concerto e non cabía ninguén mais, e vin a xente coñecida co rostro emocionado e tarareando as cancións da nosa rondalla de Redondela, cancións que me traían bos recordos como hai que ver é o diluvio universal do difunto O Gali, que nos cantaba cando íamos no autobús de Pito a xogar fóra co xuvenis do Choco nos anos 60.

Puxóseme a pel de galiña ao oír esas voces onde destacaba a de Kiko Rubiñán e ao saber de Gustavo Docampo. Esa hay que ver que tanto oín dende pequeno na de Cajín e en Casa Paco, cando viñan a xantar ou cear as pandillas de homes e de mulleres entre elas miña prima Rosa e que Redondela sempre foi un pobo do sentimento por iso para min é unha grandeza ter a rondalla que temos. Para seguir tendo como os nosos antepasados os mesmos sentimentos.

Grazas, componentes da rondalla de Redondela.