No se perdió la humanidad en la medicina

No quiero emitir un juicio sobre la capacidad médica de los profesionales de la medicina, ni quiero ni por supuesto puedo, pero lo que sí quiero es dejar constancia de que quedan médicos que, sin ver para el reloj, tratan a los pacientes con enorme cariño y eficacia. Me refiero a mi consulta en Povisa para la sesiones de radioterapia, motivadas a unos tremendos dolores que me causan un gran deterioro, y me encuentro con el doctor Zugazabeitia, que puso en marcha un tratamiento paliativo para aliviarme del gran sufrimiento.

Muchas gracias Dr. Zugazabeitia por su gran profesionalidad y atención al paciente, que en este caso es insuperable.