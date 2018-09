Excelente idea

El día 27 de agosto apareció publicada en este periódico una carta al director firmada por Antonio F. Mermerías, que me ha parecido muy interesante y que creo que deberían de tenerla en consideración los organismos competentes, Xunta de Galicia, Ayuntamiento o quien corresponda.

El título de la carta era: Instituto Santa Irene, es una pena no se ve, y efectivamente he visitado la zona es totalmente verdad, no se ve. El contenido de la carta no tiene desperdicio y explica perfectamente la propuesta presentada, y que con algún matiz, considero que es digna de tenerla en cuenta en la próxima remodelación de la Plaza de América.

La reforma sería fácil de realizar y poco costosa, básicamente comprende la sustitución de unos árboles altos y viejos que tapan la fachada por otros más pequeños, sanear todo el arbolado existente realizando un podado profesional, además de reformar el cierre perimetral de "barrotes carcelarios", como se decía en la carta.

La iluminación artística de la fachada me parece una idea excepcional.

Invito a los lectores a posicionarse sobre esta propuesta para animar a los Organismos que correspondan a tomar una decisión, que seguro todos los vigueses iban a agradecer y aplaudir, el gasto sería mínimo y la ganancia estética de todo el entorno, sería espectacular.