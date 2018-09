El Celta de Antonio

Corrían los primeros años setenta y el calor apretaba en Madrid. En un barrio no muy lejano del puente de Vallecas, Antonio se levantó inspirado. Mientras oía el rock sinfónico de Triana, redactó la misma carta a todos los clubes de Primera. Pedía equipaciones y demás, para montar un equipo donde jugase la juventud del barrio. La idea era competir en las categorías regionales madrileñas. Por cierto, bastante exigentes.

Los grandes equipos no contestaron. Los pequeños tampoco. Un buen día el cartero dejó algo en su número. Con remite del Celta de Vigo. Un equipo revelación, recién clasificado para la UEFA. El Celta envió equipaciones y ayuda a Antonio durante mucho tiempo. Una larga amistad entre madrileños y vigueses. Pronto empezó a chutar el Celta Madrileño. Yo no me lo creía pero así me lo contó su hijo rumbo a Barajas Suárez. Y por sus risas se veía que había militado en ese Celta Madrileño.