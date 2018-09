La olvidada frase "compañeros socialistas"

Es difícil avanzar políticamente cuando nos olvidamos de nuestro pasado. Un día escribí esta frase " si no leo lo que escribí ayer... mañana no sabré leer...". Y cada día estoy más convencido. Volver a las asambleas del partido y ver que con los años nada ha cambiado; es como haberse olvidado de leer lo que ayer escribí porque el uso de la palabra compañero suena perdido en el saludo y si se usa, no consigue respuesta y es que "compañero soialista", nada tiene que ver con ser del Madrid o del Barcelona.

Decir "compañero socialista" nada tiene que ver con ser del Real Madrid o del Barcelona. Es evocar tiempos pasados aunque no tan lejanos, donde hombres y mujeres, en algunos caso, juntando las manos de espaldas a un paredón de fusilamiento se decían. Hasta pronto compañero socialista, comunista, capitalista, etc.

Claro esto sucedió no hace muchos años y no sabemos si esa negra historia de repetirá por eso cuando usamos la palabra compañero. Pero es más, ¿por qué no utilizamos la palabra compañero entre otros militantes de diferentes partidos en vez de buscar el insulto barato. Como tú eres del PP todo lo que desarrolles es mierda ó como eres del Bloque tus palabras me suenan a capitalismo de Estado pero si quien habla es del PSOE, son palabras del que añoró ser rico. Solo el que remata un penalti tiene derecho a equivocarse. Podemos compartir o no su forma de tirarlo pero respetemos su decisión de quererlo hacer bien aunque lo falle y dejemos los insultos en el cubo grande de la basura política, porque pudiera se otra vez, que con las manos entrelazadas, no volvamos a encontrar ante otro paredón de fusilamiento y solo podamos exclamar "¡Hola, compañero!" . ¿De qué vale la democracia si usamos como su principio la falta de respeto del compañero? ¿Por qué sería anormal ver tomar un café al alcalde de Vigo y al presidente de la Xunta?; dialogando desde el respeto humano. ¿Por qué no...?