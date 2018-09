O equipo xuvenil femenino do Teucro

O xoves 26 de xuño as xogadoras xuveniles do Teucro acudiron a unha reunión convocada polo clube na que se lles comunicou que este ano non se presentaría equipo femenino en categoría xuvenil. Dixéronlle que o motivo é que eran só seis xogadoras, pero as rapazas xa tiñan falado con catro compañeiras de outro equipo para que se uniran ao clube pero tampouco foi suficiente, o argumento foi que non hai presuposto.

Non me parece de recibo que o clube tomara esta decisión sen sequera falar cos pais das xogadoras para tentar buscar entre todos unha solución se fose posibel e que nos presenten esta decisión xa pechada sen posibilidade de discusión.

A temporada pasada a miña filla xogou como xuvenil sendo cadete, ao igual que tres compañeiras mais. Cando o clube nos presentou esta decisión aceptamos porque entendemos que se trataba dunha proposta de futuro, non un simple parche para unha temporada. Das seis xogadoras das que agora se desentende o Teucro hai rapazas que levan xa tempo no Clube e teñen simultaneado dúas categorías nunha mesma temporada, xogando dous partidos por día cando foi necesario pero agora non se tivo en conta ese esforzo tanto das xogadoras coma das familias. Non é o caso da miña filla, que só leva duas temporadas como xogadora. Chegou ao clube da man dunha compañeira. Só teño boas palabras para o grupo co que se atopou ao chegar. Fixeron que se integrara de inmediato, sentiuse a gusto desde o primeiro día. Nunca vin malos modos das rapazas dentro do campo nin fora, a pesar da evidente diferencia de nivel. Disfrutou todos e cada un dos minutos que compartiu coas compañeiras.

Este é outro motivo para a miña queixa. Non se trata de xogadoras profesionais, non xogan por cartos, xogan porque lles gusta, porque se divirten e implícanse no que fan mais alá do que se lles exise. Levan anos defendendo as cores do Teucro e agora ven que todo iso non se valora, ninguén se parou a pensar no sufrimento persoal que para elas supón que o seu clube non conte con elas. Así, sen mais. Algunhas seguirán noutros clubes de fóra da cidade, co sacrificio engadido que iso supón, pero desgraciadamente xa hai nenas que se ven obligadas a deixar o balonmán. Unha vez mais, como reflexo da realidade social, as mulleres vense desanimadas á práctica deportiva.

Non sei os verdadeiros motivos polos que se tomou esta decisión. Non se molestaron en darnos explicacións. Pero o último motivo é que o fan porque poden, porque non lles supón ningún perxuizo, a (case) ninguén lle importa. Se fosen nenos a cousa sería outra, a ninguén se lle pasaría pola cabeza facer unha temporada sen presentar equipo xuvenil masculino. Debería ser ao revés, eliminar unha categoría femenina debería ser sempre a última opción porque se non é no Teucro, non hai outra posibilidade de xogar en Pontevedra para as nenas e ese si é un elemento diferenciador do Teucro, algo do que presumir e sentirnos orgullosos mais alá incluso dos éxitos deportivos, o Teucro conta coas mulleres do balonmán, o único equipo que o fai nesta cidade. Algo diso xa se perdeu.

Nen sequera souperon acompañar ás xogadoras neste proceso de cambio, os clubes cos que falamos nada sabían desta situación, enteráronse por nós. Para as rapazas ábrese unha nova etapa que seguro lles servirá para madurar, facer novas amigas e gañar en experiencia. O Clube, en cambio, queda retratado no seu proceder.

Aínda así, deixamos bos amigos e amigas atrás e como non pode ser de outra maneira desexámoslle moitos éxitos, sobre todo ás nenas, que sempre o teñen un pouco mais difícil.