Os incendios apáganse no inverno

En primeiro lugar quero pedir-lle desculpas, por apropiarme desta frase como título, a un señor que fai tempo, recordando o que pasou en Chandebrito, dixo diante dos medios. Quero darlle a noraboa porque, o meu modo de ver, expresou algo moi sabio.

Que significa ese dito? Pois algo tan sinxelo como que..., "é mellor previr que curar."

Se quitamos o combustible non pode haber lume. Tódolos anos, cando chega o verán ou a época seca (como xa pasou nun outono) estamos a temblar porque calquera chispa que salte, por raios ou centellas...., vainos acabar co pouco monte que queda xa.

Os enxeñeiros de montes están a pedir que se gaste o diñeiro en prevención máis que en extinción, desenrolando tarefas de xestión da madeira e da biomasa. Dos 173 millóns de euros de presuposto a maioría vai para os medios de extinción. Podiamos falar dos deste ano: 7.000 persoas movilizadas, 20 helicópteros, 10 avións, 358 motobombas, 19 vehículos terrestres, medios informáticos e outros... Un gasto brutal, e os montes seguen ardendo.

A causa dos incendios está no abandono do monte. Todos sabemos que antes aproveitábase a madeira e a biomasa. O monte estaba coidado e limpo. Facíanse magostos, barbacoas, prendiamos o lume para quentarnos..., e o monte non ardía.

Están a usar todas esas máquinas e medios sofisticados para apagar e non son capaces de preparar outras, que seguro son moito máis baratas, e que estén todo ano facendo tarefas continuas de prevención como son o aproveitamento da madeira e da biomasa; e pouco a pouco ir transformando o monte en algo que ademais de dar riqueza poidamos disfrutar del como antes. Eso sería unha boa política forestal. Pero, non son capaces ou non queren? Estanme a chegar malos pensamentos.