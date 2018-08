In memoriam Don Raimundo

"Yo soy el camino, la verdad y la vida", rezaba el Evangelio leído en la liturgia de despedida, en esta ocasión, de labios de D. José Rodríguez Pacheco bien conocido en Vigo, con la iglesia del Colegio Hogar-San Roque llena de fieles, de familia salesiana y discípulos de D. Raimundo. Padres de alumnos y seguidores del sistema educativo que se imparte en los colegios de Don Bosco. Se repiten las llamadas de la Iglesia desde hace un año en ambientes salesianos vigueses. Esta vez le tocó el turno a la gran institución de la Caja de Ahorros decenas de años respaldando la educación de su centro. Fue Colegio Hogar-San Roque el que acogió en sus grandes instalaciones a la familia salesiana y a varias decenas de alumnos y los muchos amigos y allegados, venidos desde diversos puntos de Galicia. Despedida a un salesiano educador y profesional, comprometido en la tarea que los superiores le encomendaron muchos años de su vida en Vigo. Hombre alegre y sereno, con gran empatía en los alumnos dentro y fuera de las aulas, especialmente a través del deporte siempre en punta en los modales de sus campeones muchas veces en lo humano y en lo deportivo.

La obediencia me llevó a Vigo un puñado de años, los suficientes para contrastar lo que estoy escribiendo. Son infinitas las anécdotas positivas dada la cercanía de ambos centros. Salesianos con el mismo talante y espíritu de Don Bosco. Se nos ha ido calladito y sereno como lo hizo en vida. Un salesiano acogedor que le caracterizó toda su vida en tiempos reglados y extraescolares a pleno rendimiento. El sistema salesiano sigue siendo un buen ejemplo a imitar con el modelo del Maestro grabado en la esencia del sistema. Lo humano y lo divino juntamente si se quiere salir de las lacras que presenta el sistema educativo hoy día, se ufana la gente con el fin de la crisis. Don Raimundo hizo toda su vida honor y excelencia a la nobleza galaica por su naturalidad y profesionalidad unidas ambas en gran loa merecida, corroborada con los premios y excelencias humanas recibidas en vida. "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Un guía seguro en la confusión de postverdades que nos rodean. No todos los profesionales somos capaces de apuntar tal empatía en la sabia profesión. El pacto educativo por los suelos. Pasen y vean, procedimientos eficaces. Quién no conocía a Don Raimundo en Vigo, de larga presencia en la ciudad acogedora y agradecida. Raimundo Sendino, amigo fiel, émulo de Don Bosco, amante del espíritu impartido a tantas generaciones. Descansa en paz.