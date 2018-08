Sí, este número responde a los guardias civiles asesinados por la banda terrorista. En la televisión se reflejó en el panel de Intxaurrondo las fotografías de los agentes del orden en presencia del exministro señor Zoilo. Presenciarlo por mi parte, me subiría la adrenalina, el llanto y un frío helado por mi cuerpo y no sé qué más. Repito la cifra de 161: ¿Sabe cuántos asesinatos sin atribuir o atribución? Lo cierto es que el odio desatado por estos descerebrados (ETA) que llevaron por delante la vida, los sueños, juventud en muchos casos y más, no mereciendo ese cruel destino, privándoles de su amor y servicio a España. Y, mantener el orden, sacrificando su existencia y su entrega al servicio de la patria, envenenada por nacionalistas que solo atendían: crear terror para imponernos sus tesis de extrema izquierda, utópica que jamás logrará el poder. A la Benemérita le tocó obedecer órdenes de sus jefes que no siempre acertaron con justicia, amor y benevolencia a la hora de combatir a esta lacra de indeseables, totalitarios que cuando se les detenía se cagaban por los pantalones. Todo esto es cierto y más: a punto estuvieron de provocar uno o unos golpes de Estado, pues con los guardias civiles cayeron otros no anónimos, no por ello menos importantes. Llenando de esquelas, esparciendo sufrimiento por doquier, pues su visión ciega a la hora de difundir su "ideario", caduco, revanchista e inoperante. Sus víctimas, débiles a los que sorprendía el arma traicionera, la vida y en muchos casos la creencia en una vida superior.

El Instituto Armado vela por el orden y entre sus cometidos está la persecución de los criminales y la criminalidad; la regulación del tráfico (hacer que se cumplan las señales); sancionar a los que conducen bajo el efecto del alcohol y las drogas; hablar por los móviles; formar parte de la inteligencia; cuidado de la naturaleza; evitar incendios forestales y otros; patrullar las costas y perseguir a los traficantes de drogas; esclarecer los crímenes de todo tipo; vigilar los parques y bosques naturales; ayudar a los jóvenes y mayores; luchar contra el terrorismo; perseguir a los violadores y a los que no denuncian la diversidad y tipificación de los abusos sexuales; luchar contra la prostitución? En suma, respetar y hacer valer la Constitución. Por supuesto, colaborar con las otras Fuerzas de Seguridad del Estado.

Para ello hay que dotarlos de viviendas dignas, aumentar sus sueldos, ayudar en muchos casos con la asistencia psicológica, dedicar más medios para cumplir con eficacia sus cometidos y como ya dije: coordinarse con la policía, autonómica y local. Jurar o prometer luchar por la seguridad, porque sois paradigmáticos.

Supongo que el escalafón y por lo mismo la cadena de mando obedece a la edad, la hoja de servicios, honores, medallero, actos heroicos, titulaciones, grado, antigüedad? Vuestra autoridad es principalmente o el principio fundamental en el engranaje de las comunidades autonómicas y, por lo tanto, estatales en el sistema que vivimos, siendo buenos con los demás y nosotros mismos. Es mucho lo que se espera de vosotros y llegado el momento manteneros firmes.

Me gustaría saber las disciplinas que se imparten tanto en la academia de oficiales y suboficiales en Torrejón y Úbeda. En su momento asumí que hay tres tipos de personas: buenos, malos e inocentes.

"El sol brilla y el ser humano es apoteósico".