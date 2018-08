Radar y recaudación vial en Moaña

Ha vuelto a ocurrir. Sí, tras tres infracciones calificadas por graves por el reglamento de tráfico, ya no albergo dudas sobre mi peligrosidad como conductor. Yo, que he procurado respetar y enseñado el respeto a todas las normas sociales,incluidas claro está las de la circulación, no tengo Matías, los 12 puntos.

El radar cedido por la DGT al Concello de Moaña me ha vuelto a "cazar", dada su gran sensibilidad tecnológica, a las increíbles velocidades de 56 km/h. He perdido tantos puntos como un joven atolondrado que cuelga sus carreras en Youtube y eso por mi insistencia de pasar por ahí diariamente para acudir al trabajo o pasear en Moaña. No lo puedo comentar en el bar, todo el mundo se reiría al saber que pierdo puntos por mi afición a pisar el acelerador a tope.

Digámoslo todo, las ocasiones que tiene la Policía Local de Moaña de hacer caja con ese radar y de paso controlar la altísima siniestralidad de la N-550, las aprovecha para apostarse en la célebre curva de Caiagua, donde han limitado la velocidad a 40 km/h. Esa velocidad, y cuesta abajo, es sobrepasada a diario por vehículos tan avanzados como patinetes, bicicletas y por supuesto automóviles conducidos por ciudadanos normales, responsables y respetuosos con las normas, aunque "el día anual del radar" no se hayan percatado de la presencia de la furgoneta recaudadora. Sería muy interesante conocer cuántas sanciones se imponen en ese punto y en un solo día de peonada a vehículos que circulan a la media de toda la carretera, entre 50 y 60 km/h. Negocio redondo para el Concello. Particularmente prefiero pagar una tasa anual para circular que poner cara de tonto y sonreír a la cámara del radar.

Hace años se me dijo en la Policía Local que ese era un punto negro. Desconozco si ahí se producen 3 o más accidentes con víctimas durante un año natural, lo que sí creo es que una limitación de velocidad incumplible como la de 40 km/h en ese tramo no tiene que ver con la seguridad vial, sino con un claro y abusivo afán recaudador que se ceba con los usuarios racionales de esa vía.