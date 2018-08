Un agradecimiento muy compartido

Es un placer doña María Ruiz Mena, autora de un artículo que con fecha 23 de agosto y publicado en Faro de Vigo titulado "El equipo humano del hospital Álvaro Cunqueiro", reflejando una grata y agradecida experiencia en este hospital. Quiero también agradecer a la sección de Cartas al Director que nos permite lanzar nuestras humildes palabras al viento llenándonos de orgullo.

Querida doña María Ruiz Mena, yo también como usted he sido intervenido durante dos años y en varias ocasiones de la aorta y en breves días debo volver ha ingresar para operarme en ese hospital, considerado ya "mi segunda casa".

Como bien relata usted, estoy tranquilo porque comparto todas sus palabras de agradecimiento a todo el personal de médicos, ayudantes, enfermeras, ayudantes de enfermería, limpieza, servicios, tanto en el terreno profesional como por su trato humano.

He publicado varios artículos de agradecimiento sobre el gran orgullo que sentimos al ser gallegos y contar con este centro médico. Solo deseo transmitirle que para ser "biennacido no importa tener 95 años, llamarse María en vez de Eugenia y usted es, de verdad, una bien nacida y por eso sus palabras me han merecido un respeto.