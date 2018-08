¿Os habéis fijado cómo está el pavimento junto al mar desde la Praza da Estrela hasta la Estación Marítima?

Maderas levantadas y losas rotas o hundidas. Personas que vamos por allí a hacer footing o caminar nos hemos dado más de un trompazo. Delante del Náutico se organizan verdaderos lagos en cuanto caen cuatro gotas porque los sumideros jamás se han limpiado. En ellos han crecido hasta hongos.

O Marisquiño se sigue haciendo año tras año y con ello el pavimento se deteriora más. Sin embargo, se están humanizando calles que ya habían sido humanizadas hace poco, como María Berdiales. ¿Entendéis esto?

¿Por qué no se repara el suelo del muelle? Y ¿por qué no se hace O Marisquiño en otros lugares abiertos en vez de estar todo tan amontonado y apretujado? Tenemos Samil, Bouzas, Alcabre, sitios de gran espacio o atalayas como O Castro, A Guía, A Madroa, por poner unos ejemplos. Preguntadles a los vecinos de la zona del Náutico si no se echan a temblar cada vez que se acerca la fecha del famoso Marisquiño. Están hasta los cataplines de aguantar las mismas molestias todos los años. Y lo peor es que el festival se ha hecho más famoso por el hundimiento apoteósico del suelo de madera, y a lo mejor porque el año próximo se hunde también el pavimento enlosado.