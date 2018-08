¿Qué falta hace un Gobierno?

Estos días, al leer los periódicos o al ver los telediarios me surge con frecuencia una pregunta: ¿Pero qué falta hace tal y tal cosa? En muchos ámbitos, además.

¿Qué falta hace "feminizar" la Constitución? Llenarla de "las" y de "los". Emplear tiempo y dinero en eso. ¡Con lo tranquilos que estábamos todos con ese tema! Al menos yo no vi a nadie alterado por semejante cuestión.

¿Qué falta hace exhumar los restos de Franco? Ahora que habíamos conseguido pasar página y convivir unos con otros relativamente tranquilos. ¡Pues no!: -"Es una medida urgente y prioritaria".

¿Qué falta hace suprimir el copago farmacéutico? Eso que nos ahorró tantos millones y tanto despilfarro de medicamentos. Claro, es una medida fácil. Cualquier ministro inexperto sería capaz de tomarla de un día para otro. Ponte a lidiar con las compañías farmacéuticas para que bajen los precios. Eso ya es otro cantar.

E incluso a nivel local: ¿Qué falta hace levantar la Gran Vía de Vigo -una de las pocas calles arregladas que tenemos- para hacer un bulevar? Con la de necesidades que hay, con la cantidad de ruinas que habría que arreglar?

Los que una vez y otra justifican lo absurdo parece que pretenden tambalear tus convicciones fundamentales. A mí me han enseñado desde siempre que la autoridad es un principio vertebrador de la sociedad, y que si nos la cargamos se desmorona y se convierte en una selva. Y sin embargo ahora, con frecuencia, me pregunto: ¿qué falta hacen unas autoridades que se dedican a hacer cosas que no solucionan los verdaderos problemas de la gente? Para eso, casi mejor nos apañamos solitos.

Los ciudadanos necesitamos paz y seguridad en nuestras calles; necesitamos tener un trabajo para mantener a los nuestros; llegar a fin de mes; que nos bajen los impuestos, la gasolina, la luz, los medicamentos; que se acorten las listas de espera, que se nos concedan ayudas rápidas cuando las necesitamos (estoy pensando por ejemplo en los vecinos de Tui a los que se les quemaron las casas)..., y muchas otras cosas que nos faciliten la vida. Si los políticos fallan en el diagnóstico, no acertarán tampoco en el tratamiento.

Gobernar no es solo hacer cosas fáciles, hacer que se hace, simular movimiento. (Por cierto, cosas todas aprobadas por decreto ley, por si alguien osa decir algo; ¿Cómo era aquello del diálogo y el consenso en el que se iba a basar todo?). Gobernar es servir a la gente en lo que de verdad necesite y mejore su vida. Creo.