Españoles, a Franco lo están resucitando

Después de 43 años, vuelve el "general". Esta sería una forma demagógica de explicar la situación que se está viviendo en las televisiones. Parece que La Sexta y Tele5 intentan dilucidar quién es capaz de hacer una mayor defensa del partido en el Gobierno. Yo creí que aquella histórica frase del 20N de 1975 en que Arias Navarro anunciaba: "Españoles, Franco ha muerto", pondría punto y final a una era que daba paso a una tan deseada democracia y, lo más importante, que nos haría olvidar un pasado que había de pertenecer únicamente a la Historia. Son los medios de comunicación audiovisuales que, con el único fin de ganar la guerra de las audiencias, echan mano de lo más escabroso para ponerse sus propias medallas. En el programa de Tele5 del día 24 de agosto, "Ya es mediodía", su presentadora, quien no es capaz de acallar a la "jaula de grillos" que representa, juntaba a una periodista cuya actitud le hace perder las formas, una representante de la Asociación Francisco Franco, una diputada de Podemos y algún otro contertulio más. Entre insultos, amenazas veladas y una carencia total de los mínimos principios, se enzarzaron a ver quién chillaba más para tener más razón. Como no les llegaba el ataque personal hacia los presentes, rompiendo la peligrosa barrera de lo moral, iniciaron las ofensas hacia sus familiares. A ver si alguien con la mínima cordura les hace saber que no todo vale. Que el ejemplo que están dando dista mucho de lo coherente. Y que entiendan que los programas de la mañana son de entretenimiento, no de enfrentamiento. Señores, hay que saber perdonar, retener la ira es como asir un trozo de carbón candente, con la intención de arrojarlo contra alguien, tú eres el que se va a quemar.