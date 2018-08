Instituto Santa Irene: es una pena, no se ve

Se ha publicado que se va a llevar a cabo un proyecto de remodelación de la Plaza de América. Esta noticia me ha animado a exponer una idea a la que he estado dando vueltas desde hace tiempo y que cuando paseo por la zona siempre me viene a la memoria.

Si le preguntas a cualquier foráneo, e incluso a muchos vigueses, que cuál es el edificio más emblemático de la Plaza de América, seguro que echarían un vistazo alrededor de la plaza y no sabrían qué edificio elegir de los que se ven ¿los edificios que hay encima del Centro Comercial Camelias, el edificio de Pernas, las torres de la Caja de Ahorros, la casa con la fachada de color rojo, etc. ?

Si le preguntas a un vigués, tendría que pensarlo un momento y seguro que después de unos segundos te diría el nombre de un edificio maravilloso que prácticamente no se ve cuando se pasean por la zona y es el instituto Santa Irene, obra del arquitecto Antonio Cominges, inaugurado en el año 1946.

Cuando pasen ustedes por la plaza, traten de imaginarse cuál sería la situación con la siguiente reforma:

a) Eliminar los árboles altos y viejos que están ocultando una gran parte del edificio y sustituirlos por otros mas pequeños, que no interfieran la visión completa de la fachada. Los árboles se deben plantar para dar vida y embellecer la ciudad, no para tapar edificios y más aún si son emblemáticos como en este caso. El proyecto original de Antonio Cominges no incluía los árboles que hay actualmente.

b) Eliminar el cierre perimetral de barrotes "carcelarios" que es horrible, está roto y oxidado y sustituirlo por otro más moderno con un buen diseño.

c) Proyectar una iluminación artística nocturna de la fachada que funcione durante todos los días del año, o solo en festivos y acontecimientos especiales, sería una mejora excepcional del entorno de la plaza, que la estaríamos disfrutando diariamente todos los vigueses, mucho más tiempo que las efímeras y costosas iluminaciones de Navidad.

Ruego a quien proceda que al diseñar la remodelación de la plaza no se olviden de plantearse esta posible solución de mejora o algo similar. Con la iluminación por las noches de la fachada y sobre todo la noche de Fin de Año, la Plaza de América sería un buen referente de la ciudad.