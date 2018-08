O espello da migración

Pasaban vinte e catro horas do que se nos vendeu como o "asalto máis violento" ó valado de Ceuta e apenas dous de que o novo goberno fixera o mesmo que o anterior devolvendo "en quente" a cento e pico almas ó outro lado. No meu recanto de fumar nunha arteria da cidade abórdame un rapaz negro cheo de trebellos pendurados para venderme. Dígolle que non cun aceno amable mentres reparo en que a súa maioría de idade só puido vir dada polo estudo de Fishman, pero seguro que non pola súa data de nacemento a saber en que país ó sur do Trópico de Cáncer. Pola contra, eses ollos mouros terán visto xa cousas peores das que podan chegar a ver os meus aínda que vivan cen anos.

Dime abertamente que necesita comer, non como técnica de venda, senón que entendo claramente que está a precisar alimento. Leva dúas semanas na cidade. Sorpréndeme a claridade do seu castelán, algunhas marcas na súa face e o seu amplo sorriso. Pese a todo, semella máis feliz ca min. Supoño que ambos temos metas ben diferentes na vida e el está moito máis preto de acadar a súa. Non coma min; fecho en preocupacións cotiás por chegar a ser clase media, cachas sen entrecello, hipotecado?

Pregúntolle que quere comer, ou máis ben, se hai algo que non coma, supoñendo que a súa relixión tamén será melindrosa co modo en que un se pode quitar a fame. "Xamón non". Faime graza e penso para min que eu tampouco, pero por diferente motivo. Teño ollado un iPhone e levo meses a mortadela. Sen darlle máis voltas fago que me acompañe dous portais rúa arriba, ata un establecemento de comida rápida no que me coñecen de vista. Pregúntolle se gusta do que alí ofrecen e asinte sorrindo máis aínda. Entramos e adiántome para dicirlle ó dependente que lle sirva o que el lle pida.

Despídome dos dous cun sentimento de burguesiño. Coa sensación de estar facendo algo medio ben pero non abondo. Máis para a miña conciencia que para el. Non o necesario, dende logo. A miña propia vergoña fai que esqueza desexarlle sorte ó meu novo coñecido. Acaso para evitar tamén o seu inmerecido agradecemento. O fin e o cabo estoulle a resolver a cousa uns poucos intres. E despois que? Que máis poderei facer? Tan só pagar a conta; menos dun paquete de tabaco. Pero que lle acontecerá nuns días ou nunhas semanas? Será certo que vén a quitarme o meu iPhone e o meu xamón?

Dende aquí si, agardo que teñas toda a sorte do mundo.