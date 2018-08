El otro día mi amigo y vecino, el más viejo de la parroquia, me vino a echar una mano para arreglar un poco el pequeño jardín que tengo enfrente de la casa. Más que nada por su propio interés, para luego llevarse varias plantas de plátanos y otras hierbas aromáticas que allí crecen a destajo y mal atendidos.

Cuando se dio con la azada un golpe en la canilla, al tiempo que bajaba algún que otro santo de los cielos, Padre incluido, no dejó de sonreír al mirarme, señal de que ya tenía pensado a quién echarle la culpa.

Al instante tiró lejos de sí la azada, acariciándose la pierna y doliéndose del golpe, pero tuvo la osadía de declarar bien alto que cuando el arriero es malo, le echa la culpa a los burros, lo mismo que todo cojo le echa la culpa al empedrado.

Un corte pequeño que le rompió el calcetín y necesitó un poco de alcohol, menor cantidad que el chupito artesano aprovechado en tal alto y descanso para colocar una simple tirita.

Al final se llevó algo de todo lo que me sobraba y estorbaba para plantar en su huerta, que plantamos al momento. A punto estuve de darme un corte con la hoz al hacer sitio y lugar, sino que también sufrí los picores de las ortigas en una mano y el arañazo de las espinas de un rosal. Él me entendió y comprendió al instante en que echaba a toda voz unos lamentos más propios de jovencita mientras miraba iracundo al cielo, pero todos los que estaban allí, allí se quedaron sin nombrarlos.

Entonces mi amigo no tuvo mejor ocasión ni oportunidad para ofrecerme otro chupito diciéndome, como dolido, que bastante me ayuda quien no me estorba.

El segundo chupito que le pedí y me sirvió, solo tuvo la disculpa, que alabé merecidamente, --faltaría más- de que era mucho mejor y de más calidad que el mío, tanto en sabor como en calidad.

La huerta la tiene medio abandonada -eso sí- pero el alpiste de su bodega lo cuida y atiende en demasía. Vaya lo uno por lo otro.