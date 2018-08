De onde vimos e a onde imos

Cando o ser humano empezou a poñerse de pé na terra e a buscarse a vida dunha maneira distinta dos demais animais, puido así diferenciarse pouco a pouco facendo despertar a súa intelixencia.

A través dos tempos ese ser vai evulocionando atópandose en cada etapa ou periodo da súa existencia no mundo cun centro de interese que lle servirá de guía e como de seu sustento.

Ó principio, antes de aprender a escribir, o centro da súa vida estaba na alimentación, na subsistencia. Por iso a preocupación diaria era a busca da comida. A caza e a pesca. Vivía en covas, case coma os demais animais. Descubriu o lume e xa aprendeu a pintar esceas da vida nas paredes das covas, que empezaban a telas como as súas casas.

Cando inventa a escritura comeza unha nova etapa que lle fai ver a vida doutra maneira. Xa pensa máis que en comer, por así dicilo. Se vai interesar tamén de cómo ser feliz nesta terra. Busca algo que lle pode servir como guía. Ponse un centro de pensamento no que vai xirar a súa vida.

Estamos, pois, na idade da historia chamada antiga. O centro é o saber. Nace a filosofía, que como a súa etimoloxía indica: amigo do saber. A búsqueda do saber é onde está a esencia do ser humano, a felicidade. Aparecen os grandes sabios: Sócrates,Platón, Aristóteles? Deixan ditos, que van quedar aí para sempre, como: "Coñécete a ti mesmo", "Só sei que non sei nada". A ansia polo saber e a búsqueda da verdade. O florecemento de Atenas e Roma. Época clásica.

No camiño da existencia humana aparece unha nova etapa: a Idade Media. Caracterízase porque con ela nace a era cristiá, onde o ser humano ten como centro a Deus (teocentrismo). Deus é o centro de todo. Aparecen as clases sociais: clero, burguesía e campesiñado. Un tempo de mundo escuro onde a persoa non disfruta das cousas terrenais. Desprezo do terrenal.

Despois desta idade de case nove séculos aparece outra maneira de pensar. O home como ser humano é o centro de todo (antropocentrismo). Volven as ideas do periodo clásico.

Chega o século XVIII. A razón vai ser o centro. O racionalismo.

No XIX: O romanticismo, gusto polo cercano, o realismo, o nacionalismo,... "Hortiña que quero tanto", dicía Rosalía. Volven os temas medievais. A natureza escura.

No século XX e xa entrado o XXI podiamos falar de moitas cousas: dúas guerras mundiais, guerras entre países polos seus lindes... Negocios de armas. A corrupción na política. A desesperada gula do poder. A ansia dos millóns. Xa dicía o sabio do século de ouro, "poderoso caballero es don dinero". Cada vez hai máis ricos e máis pobres.

A onde imos? Estamos a perder un centro decente que sirva de bo guía. Imaxinaivos que fose un destes: a honradez, a ética, a xustiza social... Calquera deles sería moi válido para non perder o norte da esencia humana.