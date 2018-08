La democracia está siendo un caramelo

La democracia, sistema de "libertades" y convivencia social que todos queremos preservar; está siendo un "camino fangoso", cuyo deterioro tiene su origen, de forma aberrante, en las perversidades políticas. La democracia, en España, está consolidada como un régimen de "extorsión" contra las clases medias/bajas de la sociedad. En los 40 años que llevamos de democracia, han mandado (faltos de honestidad) dos partidos de distinto pelaje, cuya voracidad económica hace temblar todas las virtudes del género humano. Su mayor obsesión, (facultados para el ensañamiento) es el gravamen confiscatorio sobre los patrimonios de los ciudadanos/as. A día de hoy, el copago farmacéutico se mantiene activo, los políticos ganan más y las pensiones siguen estancadas; pero, eso sí, quieren obligar, por decreto, (tiranía democrática) a todos los pensionistas, a cobrar la pensión por medio de transferencia bancaria. Otro timo (dictadura informatizada) contra las clases más desprotegidas de la sociedad. Si señores/as, digo otro timo, porque los bancos con connivencia de los políticos/as (alevosía impune) sustraen 60 euros o más, por mantenimiento de cuenta.

Si las libertades del pueblo, restringidas por poderes públicos, solo son expresión y voto, mal vamos. ¡Señorías!: -me refiero a "los cocineros/as de la ley"- las leyes no lo son por ningún don divino de la naturaleza, ni se sortean en las tómbolas de ninguna fiesta; lo son, porque las escriben algunos/as y las votan todos/as ustedes a favor o en contra, dependiendo de sus propios intereses. Ustedes, con sus leyes y decretos, tratan a los trabajadores/as y pensionistas como "objetos de usar y tirar". Pues bien, esto, humanamente, se llama maltrato y abuso de poder. Reconózcase: sin pensionistas ni trabajadores activos, no tendríamos carreteras, casas, alimentos, coches, etc., etc., etc. Ya es tiempo de actualizar con equidad, (limosnas no son soluciones) los salarios y derechos adquiridos de todos los colectivos obreros, que son los únicos que se esfuerzan, y sudan, por mantener el estado de bienestar. Ustedes, los políticos/as (pegados a la poltrona) degeneran la democracia y conllevan desencanto a la sociedad. La deuda pública que tiene España, creada por vicios gubernativos, no se resuelve con más impuestos, ni con tijeras; ahora bien, se saldaría, más pronto que tarde, eliminando los "borregueros de amamantamiento y sus amamantados", porque son muchos y, merman la calidad de vida al encarecer la subsistencia al "resto" de mortales. Los partidos políticos, (subvenciones, comisiones, nepotismo y otros cambalaches; corrupción al dente, turbia sensatez) son como "halconerías de distinto plumaje". Señorías: ustedes se parecen más a los "ponentes de una convención de disparates" que a la representación de una democracia moderna y avanzada, de un Estado de derecho.