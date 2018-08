Un mes bastante movido

Realmente este mes de agosto está siendo un tanto movido. Cuando deberíamos estar todos tranquilamente de vacaciones, cada día nos despertamos con una nueva noticia y casi siempre mala. Entre los refugiados del Aquarius y otros tantos que aunque no sean tan bien recibidos por nuestros políticos sí siguen llegando, la situación de Cataluña, el derrumbamiento de la pasarela de Vigo, etc. no hay día que al encender el televisor no nos den ganas de tirarle un zapato, pena que al menos a mí la economía no me lo permita. Lo triste del tema es que si las analizamos con calma, la responsabilidad (más bien irresponsabilidad e incompetencia de nuestros políticos y altos cargos públicos) siempre es de los mismos, que ya no tienen ni el pudor de no estar echándose en cara unos a otros la culpa, ¡qué vergüenza!

Hace pocas fechas ocurrió algo más grave que todo esto, pues hubo un muerto. La noticia de mínima repercusión en la prensa, pues esos días estaban ocupados con el máster de Casado, que poco nos importa a los ciudadanos, era que fallece una persona al acudir a un PAC y no había médico, sucedió en A Estrada. Para quien no sepa qué es el PAC quiere decir Punto de Atención Continuada, o sea que tiene que tener personal cualificado las 24 horas del día. En estos momentos mientras la familia y el único médico que ese día estaba de guardia aun estarán pensando si habrán actuado bien, por supuesto que sí unos y otros hicieron lo que debían, lo que pasa es que el médico que estaba solo, había ido a atender una urgencia a un domicilio. ¿Quién es el responsable de esto? La parte administrativa del Sergas ¿No hay médicos? Sí, comparen las cifras de los que se presentan a las oposiciones con las plazas que se convocan. ¿Por qué? Recortes y más recortes. En los PACs en guardias de 24 horas, al menos en mi zona, se atienden una media de entre 200 y 300 pacientes diarios. Desde las 8.00 horas de un día hasta las 8.00 horas del día siguiente y solo hasta las 22.00 horas son tres médicos.

Es curioso cómo nuestros políticos consiguen que de un horror acontecido acabemos diciendo "y por suerte...". Siempre son los mismos los que salvan la situación, los de primera línea: médicos, enfermeros, Policía Nacional, Guardia Civil, voluntariado... mientras los que para acceder a ellos tenemos que pasar por un arco de seguridad y unos cuantos policías que nos interrogan, se dedican a buscar artículos, decretos, leyes, porcentajes de defunción y hasta son capaces de inventarse patologías nuevas en un caso como este. El personal de urgencias trabaja a diario con toxicómanos, borrachos, esquizofrénicos y demás patologías violentas, son en ocasiones insultados, incluso agredidos y solo pueden acudir a la Guardia Civil, que si en ese momento por casualidad no están atendiendo otro incidente, van a solucionar el problema, incluso disparar tiros al aire para disolver el lío.

¿Hasta cuándo vamos a tener que tolerar esto? ¿Hasta cuándo vamos a tener que alegrarnos de que una situación causada por los ineptos que están arriba no llegue a ser una tragedia y tengamos que tolerarlos echándose en cara unos a otros su incompetencia y su irresponsabilidad? No seremos realmente demócratas mientras consigamos acostumbrarnos a admitir cada uno la responsabilidad que nos corresponde en cada caso, claro que a los políticos y altos cargos no les afecta mucho, dejan pasar el momento y pasado un tiempo les dan otro carguito, a poder ser mejor remunerado.