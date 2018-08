Profesionalidade no Álvaro Cunqueiro

Despois dunha longa e penosa espera de casi máis de nove meses para ser operado, por fin, o pasado 18 de xullo, fun intervido, implantándoseme unha prótese de cadeira no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Quero destacar a grande profesionalidade e exquisito trato recibido polo equipo médico que me operou, o doctor Pereira como cirurxián, o doctor Tobías como anestesista, as enfermeiras Ana e Mati e o resto do persoal de quirófano, o persoal da sala de recuperación co enfermeiro Iván, así como o persoal de planta; trato e profesionalidade dos que lle estarei sempre agradecido e polo que quixera facerlles chegar o meu recoñecemento. Actualmente estou en proceso de recuperación no meu domicilio, proceso que está a transcorrer en perfecta forma, esperando en corto tempo reincorporarme a miña actividade habitual.

Este empeño dos profesionais da mediciña pública, semellante ao que me atopei en ocasións anteriores cando o necesitei, creo que é un dos grandes valores do noso sistema público que debemos preservar.